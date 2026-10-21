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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي سيجال تظهر لأول مرة

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة
سيارة بي واي دي سيجال الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي سيجال، وتنتمي سيجال لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتظهر حاليا في جيلها الثاني، وحصلت على تحديثات شامله تشمل زيادة أبعادها وتحسين قوة محركها مقارنة بالجيل السابق.

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

أبعاد بي واي دي سيجال

تأتي سيارة بي واي دي سيجال في سوق السيارات بطول 4205 مم، وعرض 181 مم، وارتفاع 157 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 265 مم .

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

محرك بي واي دي سيجال

تحصل سيارة بي واي دي سيجال علي قوتها من محرك كهربائي متزامن بمغناطيس دائم، وتنتج قوة 127 حصان، وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

مواصفات بي واي دي سيجال

زودت سيارة بي واي دي سيجال بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً، ووظيفة تدليك لمقعد السائق، وفتحات تهوية خلفية، وبها صندوق أمامي سعة 94 لتر، وتصل سعة التخزين الخلفية القصوى إلى 1380 لتر .

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

تاريخ بي واي دي في صناعة السيارات

في عام 1995 تم تأسيس الشركة الأم BYD في شنجن كمنتج للبطاريات، وفي عام 2002 تم استحواذ الشركة على "شيان تشينتشوان للسيارات" (Xi'an Qinchuan Automobile) لتمهيد الطريق لدخول عالم السيارات، وفي عام 2003 تم التأسيس الرسمي لفرع بي واي دي أوتو (BYD Auto) لتصنيع السيارات.

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

وفي عام 2005 تم إطلاق أول سيارة من تصميمها الخاص وهي بي واي دي F3 التي تعمل بمحرك بنزين، وبعدها تم إطلاق أول سيارة هجينة قابلة للشحن في العالم (PHEV) وهي طراز بي واي دي F3DM، وفي عام 2009 تم إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تعتمد على البطارية وهي طراز بي واي دي e6.

سيارة بي واي دي سيجال الجديدة 

وفي عام 2022 تم اتخاذ قرار تاريخي بوقف إنتاج السيارات التي تعمل بالبنزين فقط، والتركيز بالكامل على سيارات الطاقة الجديدة (الهجينة والكهربائية).

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