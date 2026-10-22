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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التضامن: 48.225 حضانة على مستوى الجمهورية.. و1.77 مليون طفل ملتحق فعليا بدور الحضانات

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قطاع تنمية الطفولة المبكرة شهد تنفيذ أول حصر وطني للحضانات أسفر عن حصر 

48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، تتضمن 1.77 مليون طفل ملتحق فعليًا بدور الحضانات، وارتفاع معدل إشغال الحضانات القائمة حاليا ليصل إلى 61%، وهناك نحو 31% للأطفال من ثلاث إلى أربع سنوات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها على هامش المشاركة بمنتدى مصر 2026 أنه تم إنشاء 1,337 حضانة جديدة وتطوير 52 حضانة، وتدريب أكثر من 9,300 كادر وميسرة، فضلا عن التوسع في التعاون مع اليابان وتطبيق النهج الياباني في التعلم باللعب، كما تم إنشاء ٣ مراكز استقبال الأطفال في وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الري بالعاصمة الجديدة، وجار الانتهاء من مركز وزارة الصحة والسكان وحضانة في زهراء العاصمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إنشاء مراكز الإرشاد النفسي للأطفال طبقا للمعايير الدولية لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء نموذج وطني مؤسسي متكامل لخدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، علي أن تكون مرجعًا وطنيًا للتدريب وبناء القدرات.

وفيما يتعلق بدور الرعاية، حيث تشهد تراجعا في  عدد دور الرعاية الاجتماعية من 580 دارًا عام 2014 إلى 462 دارًا، وذلك اتساقًا مع سياسة اللامأسسة بإجمالي عدد مستفيدين 8593، مقابل توسع منظومة الأسر الكافلة من 7,000 إلى 12523 طفلًا مكفولا . 

وتم دعم أبناء مصر من خريجي دور الرعاية من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بالأثاث، بإجمالي 2,223 وحدة سكنية في 20 محافظة، وإنشاء أوعية ادخارية لـ447 ابنًا وابنة، لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال في حياتهم الخاصة.

وتنفذ الوزارة تجربة تحت الاختبار تتمثل في إعادة دمج 60 طفلًا وطفلة مع أسرهم البيولوجية بمحافظتي الفيوم والقاهرة، ممن كان العامل الاقتصادي سببًا في إيداعهم بدور الرعاية، وفق ضوابط ومعايير تضمن حماية الأطفال ومنع إساءة استخدام منظومة الدعم.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قطاع تنمية الطفولة المبكرة حضانة 177 مليون طفل ملتحق فعليًا بدور الحضانات

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