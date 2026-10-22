ترامب يثير الجدل بتعليقاته على المظهر الجسدي لمرشحين جمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعدما كرر إشادته بالمظهر الجسدي لعدد من المرشحين الجمهوريين، في مقدمتهم السيناتور عن ولاية أوهايو جون يوستيد، مستخدمًا تعليقات غير مألوفة خلال تجمعاته الانتخابية، في وقت يكثف فيه تحركاته لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وخلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، تحدث ترامب عن يوستيد، البالغ من العمر 59 عامًا، مشيدًا بخلفيته الرياضية، قبل أن يقول إنه تفحص جسده من الرأس إلى القدمين، مضيفًا: «نظرت إلى مؤخرته، ونظرت إلى كل شيء فيه»، قبل أن يصفه بأنه رياضي متميز.

ولم يقتصر الأمر على هذا التصريح، إذ عاد ترامب إلى الحديث عن جسد السيناتور خلال تجمعات انتخابية أخرى، واصفًا كتفيه بأنهما يشبهان قطعة من الفولاذ، ومشيرًا إلى قوته البدنية. وأثارت هذه التعليقات ضحك أنصاره، لكنها دفعت أيضًا شخصيات جمهورية إلى التعليق عليها مازحة.

فانس يسخر من تصريحات ترامب

وفي تجمع انتخابي بولاية أوهايو، سخر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من تصريحات ترامب، قائلًا بابتسامة إنه لن يتحدث عن مؤخرة يوستيد، في إشارة إلى تكرار الرئيس الأمريكي لهذه التعليقات.

كما مازح السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو بشأن الأمر، مؤكدًا أنه لن يتناول المظهر الجسدي لزميله، لكنه أشاد بأدائه في مجلس الشيوخ، مشددًا على حاجته إلى بقائه شريكًا له في المجلس.

ولم تكن تعليقات ترامب مقتصرة على يوستيد؛ إذ أشاد أيضًا بمظهر المرشح الجمهوري إد غليرين، الذي يخوض سباقًا على مقعد في مجلس النواب عن ولاية كنتاكي، قائلًا إنه احتاج إلى مرشح حسن المظهر، ثم دخل غليرين إلى المكان، على حد روايته.

وفي المقابل، وجه ترامب انتقادات إلى المظهر الخارجي للسيناتور الديمقراطي جون أوسوف، قائلًا إنه لا يراه رجلًا جذابًا، ومفضلًا عليه منافسه الجمهوري مايك كولينز. كما سخر من مظهر المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس كين باكستون، لكنه دافع عن كفاءته السياسية، واصفًا إياه بأنه من أفضل المدعين العامين في الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب كذلك بمظهر ريك جاكسون، المرشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا، واصفًا إياه بأنه أنيق وذو مظهر لافت. كما تحدث في مناسبات أخرى عن اللياقة البدنية للجنود الأمريكيين، مشيدًا بما وصفه بالقوة والمظهر الجسدي الجيد.

حملة انتخابية لإنقاذ الأغلبية الجمهورية

وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات ترامب المكثفة لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، والتي يُعاد خلالها انتخاب جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ويواجه الجمهوريون منافسة قوية للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس، وسط ضغوط مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران، بحسب ما أورده التقرير المنشور في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتشير استطلاعات الرأي، وفقًا للتقرير، إلى منافسة محتدمة في عدد من الولايات التي تُعد تقليديًا معاقل للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس، ما يزيد مخاوف الإدارة الأمريكية من فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.

ومن شأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم أن تعقد أجندة ترامب السياسية خلال العامين المتبقيين من ولايته، وهو ما يفسر تكثيف الرئيس الأمريكي ظهوره في التجمعات الانتخابية لدعم مرشحي حزبه وحشد الناخبين لصالحهم.