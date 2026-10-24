زيلينسكي يعلن عودة «ستارلينك» و«ستارشيلد» للعمل بكامل طاقتهما

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفع القيود المفروضة على خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» ونسختها العسكرية «ستارشيلد»، مؤكدًا عودتهما إلى العمل بكامل طاقتهما، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق «تيليجرام»، إن سرعة الاتصال عادت إلى المستوى المطلوب، موضحًا أن أعمال الإصلاح بدأت خلال الليل، وأن الخدمة أصبحت بحلول صباح اليوم كافية للاستخدام.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من أسبوع على فرض القيود التي أثرت على خدمات الاتصالات، التي تمثل إحدى الوسائل المهمة لدعم الاتصالات الأوكرانية، بما في ذلك الاستخدامات العسكرية.