سعر أكبر دولار في البنوك الآن

ثبت أكبر سعر دولار في البنوك المصرية مع أول يوم عمل في الجهاز المصرفي اليوم الأحد 25-10-2026 .

آخر تحديث أعلى سعر

وتضمن آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع .

بنوك تبيع الدولار بسعر أعلى

وجاء أكبر سعر دولار في عدد من البنوك من بينها بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين بعد انتهاء إجازة الجهاز المصرفي .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في اليوم استقراراً من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 54.6 جنيها للشراء و 54.7 جنيها للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيها للشراء و55.3 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر دولار مقابل الجنيه 55.23 جنيها للشراء و 55.33 جنيها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، التعمير والإسكان" .

الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي،HSBC".

ودائع البنوك

ارتفع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لغير الحكومة إلي 10.33 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 10.13 تريليون جنيه في إبريل السابق، ومقارنةً بـ10.1 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل حجم الودائع لقطاع الأعمال العام بالعملة المحلية إلى نحو 186.614 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 173.51 مليار جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ 177.16 مليار جنيه في مارس 2026.

وسجلت الودائع بالقطاع العائلي 8.18 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 8.07 تريليون جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ7.9 تريليون جنيه في مارس الماضي.

وبلغ حجم الودائع بالقطاع الخاص 1.804 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 1.754 تريليون جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ1.76 تريليون جنيه في مارس 2026.

ووصل حجم الودائع للقطاع الخارجي إلى نحو 160.7 مليار جنيه في مايو الماضي 126.84 مليار جنيه في أبريل 2026، ومقارنةً بـ124.01 مليار جنيه في مارس السابق.