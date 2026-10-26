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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عيسى بورقبة: مجاعة غزة اختبار لضمير العالم وفعالية القانون الدولي

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكد عيسى بورقبة، عضو البرلمان العربي عن الجزائر، أن المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية تمثل مأساة متعددة الأبعاد، في ظل استمرار الاعتداءات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن العالم يقف عاجزًا عن تقديم استجابة تتناسب مع حجم الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقال بورقبة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن الأمة العربية تواجه مخاطر وتحديات متعددة تمس أمن الدول العربية واستقرارها، في ظل الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن المأساة الإنسانية في قطاع غزة كشفت حجم العجز الدولي عن التعامل مع معاناة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن موجة المجاعة التي تضرب القطاع تمثل كارثة إنسانية مخيفة ومخجلة، واختبارًا جديدًا لجدية المؤسسات الدولية وفاعلية القانون الدولي الإنساني ومدى احترام العالم لقيم التضامن الإنساني.

المجاعة في غزة تمثل كارثة إنسانية

وشدد عضو البرلمان العربي على أن الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس أزمة ضمير دولي عاجز عن اتخاذ مواقف وإجراءات تتناسب مع حجم المعاناة، منتقدًا استمرار الاعتماد على سرديات وحلول لا تستجيب لعدالة القضية الفلسطينية ولا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

وأوضح بورقبة أن دعم القضية الفلسطينية لا ينبغي أن يقتصر على حشد التأييد الدولي، بل يجب أن يمتد إلى المجتمعات العربية نفسها، محذرًا من تراجع حضور القضية في الوعي العام نتيجة الأزمات المتلاحقة وحالة اليأس التي خلفتها المآسي المتواصلة.

وأكد أن المبادرة المطروحة أمام البرلمان العربي تمثل فرصة لاستعادة حضور القضية الفلسطينية وتجديد الاهتمام بها داخل المجتمعات العربية وعلى المستوى الدولي، بما يعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني ويدعم حقوقه المشروعة.

وأشار إلى أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ستواصل المطالبة بوقف ما وصفه بالإبادة بالتجويع، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة تضمن المساءلة وتضع حدًا للانتهاكات.

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