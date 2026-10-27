قمة الظلم.. كريم رمزي يدافع عن أحقية محمد صلاح في الكرة الذهبية مرتين

أكد الإعلامي كريم رمزي أن الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، استحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية 2026، وفقًا للمستوى الفردي الذي قدمه خلال العام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النجم المصري محمد صلاح كان يستحق الفوز بالجائزة في نسختي 2018 و2025.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يرى أن تتويج هاري كين بالكرة الذهبية يمثل تتويجًا مستحقًا لمسيرته، في ظل المستويات الاستثنائية التي قدمها خلال العام الجاري.

وفي المقابل، أعرب الإعلامي عن اعتقاده بأن مسيرة محمد صلاح كانت تستحق أن تتوج بجائزة الكرة الذهبية في مناسبتين على الأقل، وتحديدًا عامي 2018 و2025، بالنظر إلى الأرقام الفردية المميزة التي حققها النجم المصري خلال الموسمين.

وأوضح كريم رمزي أن أرقام صلاح الفردية في هذين الموسمين تفوق، من وجهة نظره، أرقام كين، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم أرقام النجم المصري تحققت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاءت أرقام المهاجم الإنجليزي في الدوري الألماني، معتبرًا أن هناك فارقًا كبيرًا في قوة البطولتين.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن هاري كين استحق الفوز بالكرة الذهبية 2026، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن محمد صلاح كان يستحق التتويج بالجائزة في مناسبتين سابقتين.

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وكان هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، قد حصد جائزة الكرة الذهبية 2026، خلال حفل النسخة السبعين من توزيع جوائز «بالون دور»، الذي أقيم على مسرح لندن بالاديوم، في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري، إلى جانب الإعلامية البريطانية كيت سكوت، في نسخة استثنائية أقيمت خارج العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء نقل الحفل إلى لندن احتفاءً بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، وتكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية عام 1956.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

ويتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية، برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة 5 مرات.