إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر انقلاب سيارة على جانب الطريق بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها أثناء سيره، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانقلابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغًا إلى مركز شرطة أخميم بوقوع حادث انقلاب سيارة بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة يقودها شخص في العقد الثالث من العمر، ومقيم بدائرة مركز جهينة، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابة شخصين كانا يستقلان السيارة، ويقيمان بدائرة محافظة المنيا، حيث تعرض أحدهما، ويبلغ من العمر نحو 50 عامًا، لكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما أصيب الآخر، في العقد الرابع من العمر، بكدمات وسحجات متفرقة.

وأفاد قائد السيارة وأحد المصابين بمضمون ما حدث، مؤكدين أن اختلال عجلة القيادة كان سببًا في انقلاب السيارة، وفقًا لأقوالهما بشأن ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث، للوقوف على كافة تفاصيله، فيما تظل القيادة بحذر والانتباه للطريق من أهم عوامل الحد من الحوادث، خاصة على الطرق التي تتطلب تركيزًا مستمرًا، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لتجنب فقدان السيطرة على المركبات.