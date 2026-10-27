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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ديبال اس 09 ريف 2027 الجديدة

ديبال اس 09 موديل 2027
ديبال اس 09 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 التي تعمل بتقنيه ريف المتطورة، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ديبال اس 09 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ديبال اس 09 موديل 2027، وتنتمي اس 09 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

تحصل سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 486 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 595 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

زودت سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights .

مواصفات ديبال اس 09 موديل 2027

تمتلك سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبيها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

ديبال اس 09 موديل 2027

تحتوي سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام الذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Isofix .

سعر ديبال اس 09 موديل 2027

ديبال اس 09 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 09 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2027 ديبال اس 09 موديل 2027 اس 09 موديل 2027 السيارات الـ SUV الرياضية محرك ديبال اس 09 وسائل الأمان بـ ديبال اس 09 مواصفات ديبال اس 09 سعر ديبال اس 09 موديل 2027 ديبال اس 09

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