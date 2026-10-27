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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ ٣١ قرية بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

اعتمد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، تحديث الأحوزة العمرانية لـ ٣١ قرية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك عقب اجتماع عُقد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم الامتدادات العمرانية بالقرى، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين وإصدار تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة.

اعتماد قرب بمركز دمياط

وشمل الاعتماد ٣ قرى بمركز دمياط، هي البستان والخليفة والعنانية، و٩ قرى بمركز فارسكور، هي الناصرية والغيمية وكفر العرب والضهرة والسالمية والنجارين والرحامنة وأولاد خلف والعبيدية ، إلى جانب ٤ قرى بمركز كفر البطيخ، هي أم الرضا الجديدة وأم الرضا والسواحل والعوامر.

كما شمل الاعتماد ١٥ قرية بمركز كفر سعد، هي دار السلام والزهراء والسوالم والمحمدية وأم الرزق وأبو عياد وكفر سعد البلد والنواصرية والإسماعيلية والتوفيقية والحسينية والسعيدية القبلية وكفر سليمان البحري وكفور الغاب والسعيدية البحرية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المستمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية، لدعم منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق التوسع المنظم، وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى المحافظة.

دمياط محافظ دمياط الاحوزه العمرانية حسام فوزي

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