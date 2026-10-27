رسالة اعتذار من مبابي للشعب الصيني

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد رسالة اعتذار للشعب الصيني عقب تصريحاته المسيئه للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج بعدما وصفه بالديكتاتور في حوار سابق

وقررت هيئه الاذاعة والتليفزيون الصينيه وقف بث مباريات ريال مدريد التي يشارك فيها مبابي في الدوري

ونشر مبابي بيان اعتذار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بثلاث لغات هي الفرنسية والصينية والإنجليزية أكد فيه أن تعليقه جاء في سياق تفاعل مع صورة شخصية له خلال حوار سابق

وقال النجم الفرنسي في بيانه إن تعليقه على الصورة لم يكن مدروسًا بالشكل الكافي، مؤكدًا أنه يتفهم الآن حجم الأذى الذي تسببت فيه كلماته لعدد كبير من الأشخاص في الصين

وقدم مبابي رسالة اعتذار لكل من شعر بالإساءة بسبب تصريحاته، مشددا ى أن إغضاب الشعب الصيني لم يكن هدفه