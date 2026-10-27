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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الغمري: منتدى مصر 2026 خطوة لتعزيز التواصل مع المواطنين

حسام الغمري
حسام الغمري
محمود محسن


أعلن الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري تأييده لتحويل منتدى مصر 2026 إلى فعالية سنوية، مؤكدً أهمية استمرار التواصل بين الدولة والمواطنين ومناقشة القضايا المجتمعية.

وحذر الغمري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”،  من مخاطر الشائعات والأخبار المضللة، داعيًا إلى تعزيز الوعي لدى الشباب والتحقق من المعلومات قبل تداولها.

تحدث عن مستندات قال إنها تتعلق بشركتين في هولندا مرتبطتين بأنس حبيب، وطرح تساؤلات بشأن أنشطتهما، موجها إتهامات تتعلق بنشاطه الإعلامي، دون تقديم أدلة مستقلة تثبتها أو عرض رد من الطرف المذكور.

الحقائق والادعاءات

وأشار إلى أهمية نشر المعلومات الموثوقة وتمكين الشباب من التمييز بين الحقائق والادعاءات.

حسام الغمري منتدى مصر 2026 التواصل الدولة المواطنين

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