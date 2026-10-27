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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كأنها رسمت أمس.. تفاصيل مبهرة عن نقوش مقبرة «وني» بسقارة

الاثار
الاثار
هاني حسين

أكد هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه هناك خطة لتنفيذ مجموعة من الحفاير في كافة ربوع مصر من أجل اكتشاف المزيد من المقابر الأثرية.


وقال هشام الليثي  في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"،:" تم الكشف عن حجرة دفن منقوشة في سقارة تخص شخصًا يُدعى «وني»، حمل عددًا من الألقاب الإدارية والدينية الرفيعة خلال عصر الدولة القديمة".

وتابع هشام الليثي:"  حجرة الدفن جميلة للغاية والنقوش فيها في غاية الروعة والاولن زاهية وكأن الفنان المصري القديم انتهى من إنشاؤها امس".

وأكمل هشام الليثي:" مصر عايمة على آثار وتاريخ الحضارة المصرية عمره 7000 سنة وبالتالي هناك آثار كثيرة لم يتم اكتشافها حتى الآن ".

ولفت هاشم الليثي:" المصري القديم كان يؤمن بالبعث والخولد وكان يحب ان ينشأ المقبرة في مكان لا يستطيع أحد الوصول له ".


وقد ثمّن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، هذا الكشف الأثري، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة لسلسلة الاكتشافات الأثرية التي تشهدها منطقة سقارة، ويعكس ما تزخر به المواقع الأثرية المصرية من كنوز وشواهد تاريخية لا تزال تحمل الكثير من أسرار الحضارة المصرية القديمة.


وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أعمال البعثات الأثرية المصرية، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة أعمال البحث والتنقيب الأثري وفقًا لأحدث الأساليب العلمية، بما يسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وإثراء المعرفة بتاريخها، والحفاظ على تراثها الحضاري للأجيال القادمة.

سقارة اخبار التوك شو مصر الاثار الالعى للاثار

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