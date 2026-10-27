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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تفويض الرئيسالسيسي لدعم السعودية يعكس ثوابت الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء واجب تفرضه الروابط التاريخية

النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، بالتنسيق بين البلدين، تعكس ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي العربي ومساندة الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وقالت النائبة جيلان أحمد إن القرار يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن أمن المملكة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات واعتداءات تهدد أمن الدول واستقرارها.

وأضافت أن الموقف المصري يستند إلى رؤية واضحة تقوم على التضامن مع الدول العربية، واحترام سيادتها وسلامة أراضيها، ورفض الاعتداءات التي تهدد أمنها واستقرارها، مؤكدة أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي المشترك.

العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي

وأوضحت عضو مجلس النواب أن موافقة البرلمان على التفويض الرئاسي تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والقومية تجاه حماية أمن الدول العربية، مشيرة إلى أن ما يجمع الشعبين المصري والسعودي من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية مشتركة يفرض استمرار التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت أن التحركات المصرية في هذا الإطار تعكس حرص الدولة على حماية مقدرات الشعوب العربية، وصون سيادة الدول، والحفاظ على استقرار المنطقة، بما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الدول الشقيقة للتعامل مع التطورات الراهنة.

الرئيس السيسي السعودية الأمن القومي المصري الروابط التاريخية مجلس النواب

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