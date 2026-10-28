مواعيد انطلاق منتدي الضرائب ATAF 2026..المصلحة توضح كيفية المشاركة في الفعاليات

في إطار استعدادات مصلحة الضرائب المصرية لاستضافة الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF 2026)، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 بالقاهرة، تود المصلحة توضيح مواعيد الجلسات والفعاليات المخصصة لحضور المشاركين والمدعوين.

وتوضح المصلحة أن يومي الأحد والإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر 2026 مخصصان لعقد اجتماعات مغلقة وجلسات خاصة بالمنتدى، يقتصر حضورها على أشخاص محددين بموجب دعوات شخصية موجهة إليهم مسبقًا من الجهة المنظمة، ولا يُسمح بحضور هذه الاجتماعات إلا لمن تلقوا تلك الدعوات.

أبرز الحضور

وتؤكد المصلحة أن الافتتاح الرسمي للمؤتمر وانطلاق جلساته الرئيسية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الإدارات الضريبية بالدول الإفريقية والمنظمات الدولية.

وتهيب المصلحة بالراغبين في حضور فعاليات المؤتمر مراعاة المواعيد المشار إليها، وعدم التوجه إلى مقر انعقاد المؤتمر خلال يومي الأحد والإثنين، إلا في حالة تلقي دعوة شخصية رسمية موجهة إليهم لحضور الاجتماعات المغلقة.

طرق التسجيل

كما تؤكد أن التسجيل الإلكتروني المسبق لا يُعد في حد ذاته تأكيدًا نهائيًا للمشاركة أو تصريحًا بالدخول، وأن الحضور يكون وفقًا للدعوات الرسمية وتأكيدات التسجيل الصادرة عن الجهة المنظمة، وبما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية والترتيبات التنظيمية للمؤتمر.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على حسن تنظيم فعاليات المؤتمر، وتيسير إجراءات استقبال المشاركين والمدعوين، وضمان سير أعماله بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها في دعم التعاون الضريبي الإفريقي.