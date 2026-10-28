جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات عربية في الأثر البحثي لعام 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة قد حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتواجدها ضمن قائمة أفضل 10 جامعات عربية في الأثر البحثي العربي لعام 2026، وفقًا لمؤشر معامل التأثير والاستشهاد العربي (Arcif)، حيث جاءت الجامعة في المركز العاشر على مستوى الجامعات العربية من بين 1448 جامعة ومؤسسة بحثية شملها المؤشر، بإجمالي 10,122 استشهادًا علميًا بأبحاث الباحثين المنتسبين إليها المنشورة باللغة العربية، بما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه الجامعة في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي المتميز.



ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لجامعة بنها على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي عربيًا، ونجاحها في تعزيز جودة الإنتاج العلمي وزيادة تأثيره واستشهاداته العلمية، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم الباحثين والارتقاء بمستوى النشر الدولي والإقليمي.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن إدراج الجامعة ضمن أفضل عشر جامعات عربية في الأثر البحثي يعد تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع جودة الأبحاث العلمية وتعظيم مردودها التنموي والمجتمعي.



وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التقدم يعكس نجاح السياسات التي انتهجتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة في تشجيع النشر العلمي بالمجلات المرموقة، ودعم الباحثين، وتوسيع التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للجامعة وتحسين مواقعها في مختلف التصنيفات والمؤشرات العالمية والإقليمية.



وأشارت إلى أن جامعة بنها ستواصل العمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، ويسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.



يُذكر أن قائمة أفضل الجامعات العربية في الأثر البحثي لعام 2026 ضمت جامعات عين شمس، وبغداد، والملك سعود، والعاصمة، والقاهرة، والأزهر، والجامعة الأردنية، واليرموك، وأسيوط، إلى جانب جامعة بنها، بما يعكس الحضور القوي للجامعات المصرية والعربية في مجال البحث العلمي وتأثيره المعرفي.