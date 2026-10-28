قرار عاجل في محاكمة 222 متهما بخلية الهيكل الإداري في مدينة نصر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 222 متهما في القضية رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لجلسة 10 يناير المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.