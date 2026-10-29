زلزال من إنفينيكس..ظهور Note 70 Pro بمعالج غامض وأداء يتحدى كوالكوم

ظهر هاتف Infinix Note 70 Pro برقم الطراز X6766 على منصة Geekbench بمعالج غامض يحمل الرمز SM7635 وترددات غير مألوفة تتجاوز قدرات معالجات Snapdragon 7s للجيلين الثالث والرابع. وحقق الهاتف في اختبارات الأداء 1145 نقطة لنواة واحدة و3523 نقطة للنوى المتعددة، مع اعتماده على نظام Android 17 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت.

كما زُوّد الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 17. وسجّل الهاتف 1,145 نقطة في اختبار الأداء أحادي النواة، و3,523 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

هاتف Infinix Note 70 Pro

ورغم أن رقم الشريحة SM7635 يُستخدم في كل من معالجي Snapdragon 7s Gen 3 وSnapdragon 7s Gen 4، فإن ترددات الأنوية المذكورة لا تتوافق مع مواصفات أي منهما. إذ تصل ترددات مجموعات الأنوية في Snapdragon 7s Gen 4 إلى 2.7 و2.4 و1.8 جيجاهرتز، بينما لا يأتي Snapdragon 7s Gen 3 بمعالج الرسوميات Adreno 810.

وبناءً على هذه الاختلافات، قد تكون الشريحة نسخة جديدة لم تُعلن عنها كوالكوم بعد، وربما تحمل اسم Snapdragon 7s Gen 5، أو تكون إصدارًا مرفوع التردد من Snapdragon 7s Gen 4. لكن لا تزال هذه الاحتمالات غير مؤكدة حتى الآن.

وفي حال صحت هذه التوقعات، فقد يقدم Infinix Note 70 Pro قفزة في الأداء مقارنة بهاتف Infinix Note 60 Pro، الذي يستخدم معالج Snapdragon 7s Gen 4.

ومن المنتظر أيضًا أن يأتي الهاتف الجديد بنظام Android 17 مباشرة عند الإطلاق، ما قد يجعله من أبرز الترقيات في السلسلة، إلى جانب التحسينات المتوقعة في البطارية.