بمواصفات إحترافية.. إليك iQOO Pad Pro أفضل جهاز لوحي في الأسواق

كشفت شركة "iQOO" رسمياً عن حاسوبها اللوحي الجديد iQOO Pad Pro بحجم 8.8 بوصة، والذي طرحته تحت شعار "عملاق الرياضات الإلكترونية الصغير"، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الألعاب المحمولة عبر دمج عتاد فائق القوة في هيكل مدمج ينافس الهواتف الذكية الكبيرة.

على الجانب الآخر يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite الأحدث الداعم لشبكات الجيل الخامس، مدعوماً برقاقة الألعاب "Q3". وقد زودت الشركة كافة الطرازات بذاكرة عشوائية فائقة السرعة من نوع UFS 4.1.

ميزات ثورية لدعم اللاعبين المحترفين

ولم تقتصر ابتكارات "iQOO" على الأداء الحسابي، بل أضافت حزمة أدوات متكاملة مخصصة للاعبين المحترفين، تشمل فلتر ذكي لتحسين الرؤية في المناطق المظلمة بألعاب التصويب (FPS) لكشف الأعداء بوضوح وتقنية لمس متطورة تتميز بحساسية فائقة تمنع اللمس الخاطئ عند الحواف وتعالج اهتزاز الأصابع المتعددة.

شاشة خارقة وبطارية ضخمة

يأتي التابلت بشاشة AMOLED مذهلة بمقاس 8.8 بوصة وتدعم معدل تحديث قياسي يصل إلى 165 هرتز. ورغم النحافة الفائقة للهيكل التي تبلغ 5.74 ملم فقط والوزن الخفيف البالغ 298 جراماً ومن جانبها نجحت الشركة في تزويد الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 9,020 ميلّي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، مدعومة بمروحة تبريد مدمجة للحفاظ على استقرار الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة والمكثفة.

السعر والتوافر

يطرح الجهاز رسمياً في السوق الصينية بسعر يبدأ من 4299 يوان (نحو 600 دولار أمريكي)، ليقدم نفسه كخيار رائد ومثالي لعشاق الألعاب الإلكترونية.