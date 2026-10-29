نشرة المرأة والمنوعات| هل تسبب قلة النوم وعدم انتظام مواعيده السكتة الدماغية؟.. دواء لإنقاص الوزن يساعد في علاج انقطاع النفس النومي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور بفستان أنيق.. شاهد

اليوم العالمي للسكتة الدماغية: هل تسبب قلة النوم وعدم انتظام مواعيده هذا المرض؟

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