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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: جمهور الأهلي حط إيده على قلبه بعد ركلة جزاء مودرن لكن العريس تألق

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتألق نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، خلال مواجهة مودرن سبورت، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليساهم في خروج الفريق الأحمر فائزًا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، عبر قناة النهار، إن جماهير الأهلي شعرت بالقلق عقب احتساب ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت، قبل أن يتألق مصطفى شوبير ويتصدى للكرة، محافظًا على تقدم فريقه في اللقاء.

وأضاف شوبير: «النهاردة جمهور الأهلي حط إيده على قلبه بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مودرن، لكن العريس مصطفى شوبير اتألق وشال الكورة».

وأشار إلى لقطة لافتة عقب التصدي، بعدما توجه بعض لاعبي الأهلي للاحتفال مع الحارس، لكنه طالبهم بالتركيز في اللعب، موضحًا: «اللعيبة كانت رايحة تحتفل معاه، قالهم لا لا، الكورة كورنر، نركز في اللعب».

وعكست اللقطة، بحسب ما رواه شوبير، تركيز الحارس على استكمال المباراة وعدم الانشغال بالاحتفال قبل انتهاء الخطورة، في وقت كان الأهلي يسعى للحفاظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث.

## مصطفى شوبير ينقذ الأهلي أمام مودرن سبورت

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، قبل أن يحصل مودرن سبورت على ركلة جزاء في الدقيقة 85، تصدى لها مصطفى شوبير بعد تسديدة علي فوزي، ليحافظ على تقدم الفريق الأحمر حتى صافرة النهاية.

## موقف الأهلي في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

## موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما تأهل الأخير إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.

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