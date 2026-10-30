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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | إعلانات جوجل تقتحم محادثات الذكاء الاصطناعي.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ببطارية أكبر وكاميرا إضافية.. تسريبات تكشف مواصفات iPhone Air 2
 

تستعد شركة آبل لإجراء مجموعة من التحسينات على الجيل الثاني من هاتفها النحيف iPhone Air 2، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن أبرز مواصفاته المتوقعة، والتي تشمل شاشة أكبر نسبيا، ومعالجا بتقنية تصنيع متقدمة، إلى جانب زيادة سعة البطارية وإضافة كاميرا خلفية جديدة.


ببطارية تدوم 21 يوما و150 وضعا رياضيا.. شاومي تشعل المنافسة بسوارها الذكي Smart Band 11
 

وسعت شركة شاومي، نطاق توافر سوارها الذكي الجديد Xiaomi Smart Band 11، بعدما بدأت طرحه في الأسواق الأوروبية، وتحديدا في إسبانيا، مع توفير إصدار يدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC لأول مرة ضمن هذه السلسلة في السوق الأوروبية.


إعلانات جوجل تقتحم محادثات الذكاء الاصطناعي.. هل انتهى عصر البحث المجاني؟
 

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع نطاق عرض الإعلانات داخل وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك البحث، ليشمل 10 دول جديدة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تنهي تجربة البحث الخالية من الإعلانات في هذه الأسواق، وسط توجه الشركة لتعزيز حضور الإعلانات ضمن خدمات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

سامسونج تضغط زر الإيقاف.. ميزة اعتاد عليها مستخدمو جالاكسي تختفي نهائيا

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن إيقاف خدمة Samsung News الإخبارية المدمجة في هواتف وأجهزة Galaxy، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من 21 ديسمبر 2026، في خطوة قد تمتد إلى أسواق أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد تأكيد إغلاق الخدمة في الهند وكوريا الجنوبية.

بعد إخطار المستخدمين بوقف خدماته.. تطبيق Kwai يستعد لمغادرة مصر والشرق الأوسط .. ما موقف الأموال الموجودة في الحسابات؟

في خطوة مفاجئة لمستخدمي تطبيقات الفيديوهات القصيرة، أثار تطبيق كواي Kwai، حالة من الجدل بعد ظهور إشعارات لمستخدمين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تفيد بقرب توقف خدمات المنصة اعتبارا من 31 أكتوبر 2026، مع تحديد موعد لاحق لإيقاف بعض الخدمات المرتبطة بالمحتوى الشخصي والأرصدة المالية.

أزمة شاشة آيفون ديو تشتعل.. الشركة الموردة للمفصلة تهدد بمقاضاة المنتقدين

تصاعدت تداعيات أزمة تلف شاشات هاتف آبل القابل للطي iPhone Duo، بعدما خرجت شركة كورية جنوبية متخصصة في تصنيع مكونات الهواتف القابلة للطي عن صمتها، ونفت مسؤوليتها عن العيوب التي أبلغ عنها بعض المستخدمين، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهات تنشر معلومات غير صحيحة تضر بسمعتها التجارية.

لا تحذف صورك وملفاتك.. 4 حيل لتحرير مساحة تخزين Gmail المجانية

عندما تقترب مساحة التخزين السحابية المجانية التي توفرها جوجل، والبالغة 15 جيجابايت، من الامتلاء، يتجه معظم المستخدمين إلى حذف الصور المحفوظة في صور جوجل أو المستندات القديمة المخزنة على جوجل درايف، لكنهم غالبا ما يغفلون عن أحد أكبر مستهلكي مساحة التخزين، وهو البريد الإلكتروني Gmail.

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