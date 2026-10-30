محافظ أسوان يستمع لمطالب وشكاوى أهالي بركة الدماس ويوجه بحلها

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الالتقاء بعدد من المواطنين من أهالى منطقة بركة الدماس ، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والوقوف على أبرز الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الإستجابة الفعالة لمطالب المواطنين.

وأدى محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد السلام بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، وسط حضور عدد من أهالى المنطقة، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية والمجتمعية، والوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، فضلاً عن القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية.

خطبة الجمعة تتناول مخاطر الألعاب الإلكترونية والإدمان الرقمى



وتناولت خطبة الجمعة، التى ألقاها الشيخ مصطفى الغول مدير المتابعة بمديرية الأوقاف ، موضوع " مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمانها الرقمى" ، حيث سلطت الضوء على التأثيرات السلبية للإفراط فى استخدام الألعاب الإلكترونية ، وما قد يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية وسلوكية ، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الوعى المجتمعى ، وحسن إستثمار الوقت ، وضرورة المتابعة الأسرية للأبناء وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا الحديثة.

وتعكس مشاركة محافظ أسوان المواطنين أداء صلاة الجمعة حرصه على تعزيز التواصل المجتمعى المباشر، والاستماع إلى احتياجات الأهالى، والعمل على تحقيق الاستجابة لمطالبهم، بما يدعم جسور الثقة بين الجهاز التنفيذى والمواطنين.