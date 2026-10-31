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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للمرة الثالثة.. مستشفى العاصمة الجديدة يحصد التصنيف الماسي لرعاية مرضى السكتة الدماغية

مستشفى العاصمة
مستشفى العاصمة
عبدالصمد ماهر

في إنجاز طبي جديد يجسد استدامة التميز والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، حصد مستشفى العاصمة الجديدة التصنيف الماسي (Diamond status) ضمن جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية «WSO Angels Award» للتميز في رعاية مرضى السكتة الدماغية عن الربع الثالث من عام 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، تقديرًا لكفاءة منظومة الرعاية الطبية بالمستشفى والتزامها بمعايير الجودة والأداء المعتمدة دوليًا في التعامل مع حالات السكتة الدماغية.

وأكد الأستاذ الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن حصول المستشفى على هذا التصنيف الدولي المرموق للمرة الثالثة على التوالي يمثل شهادة تقدير لكفاءة الكوادر الطبية والإدارية، ونجاح منظومة العمل في تقديم رعاية طبية متخصصة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس توجه الهيئة نحو تطوير خدماتها الطبية، وتعزيز قدرات منشآتها الصحية، ومواكبة أحدث الممارسات الطبية في مختلف التخصصات.

تطوير خدمات الرعاية الحرجة والتخصصية

وقال مدكور إن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير خدمات الرعاية الحرجة والتخصصية، ورفع كفاءة الأداء الطبي، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير منظومة العمل يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحسين النتائج العلاجية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين.

من جانبه، أعرب الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الجديدة، عن اعتزازه بحصول المستشفى على التصنيف الماسي للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تكامل جهود الفرق الطبية والإدارية، والالتزام بتطبيق بروتوكولات ومعايير الجودة في التعامل مع حالات السكتة الدماغية، مشيرًا إلى حرص المستشفى على مواصلة تطوير الأداء الطبي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتوفير رعاية تخصصية سريعة وفعالة للمرضى، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية والحفاظ على سلامة المرضى، حيث تعد وحدة السكتة الدماغية وحدة متكاملة نظرا لتوافر جميع الإمكانيات الطبية، بداية من استقبال المريض وحقن العقار المذيب فى وقت قياسى وإجراء القساطر المخيه وتأهيل المريض من خلال وحدة تأهيل متخصصة.

ويُعد التصنيف الماسي أعلى مستويات التقدير ضمن برنامج جوائز «أنجلز»، الذي يستهدف الارتقاء بجودة وكفاءة رعاية مرضى السكتة الدماغية، من خلال تطبيق معايير متقدمة تشمل سرعة التشخيص والتدخل العلاجي، وكفاءة مسارات التعامل مع الحالات، والالتزام بمؤشرات الأداء والجودة الطبية.

وأوضح مدكور أن تكرار حصول المستشفى على هذا التصنيف يعكس استدامة التميز في الأداء الطبي، وقدرته على الحفاظ على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة في تقديم الرعاية المتخصصة لمرضى السكتة الدماغية، لافتًا إلى أن هذا التكريم يحظى بقيمة دولية خاصة، لاعتماده من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية ومبادرة «أنجلز»، وبمشاركة قيادات دولية بارزة في مجال رعاية مرضى السكتة الدماغية.

وأشار مدكور إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير منشآتها الطبية، والارتقاء بكفاءة خدماتها التخصصية، وترسيخ معايير الجودة وسلامة المرضى، ومواكبة أحدث الممارسات الطبية العالمية، بما يعزز قدرة منشآتها على تقديم رعاية صحية متكاملة، ويضع سلامة المنتفعين وتحسين جودة حياتهم في صدارة أولوياتها.

Diamond Status مستشفى العاصمة الجديدة الخدمات الصحية منظمة السكتة الدماغية 2026 الممارسات الطبية

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