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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يؤكد على تكويد المخازن بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة يؤكد علي تكويد المخازن بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
رئيس مياه القناة يؤكد علي تكويد المخازن بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
محمد الغزاوى

أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم الأحد، علي تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ أعمال تكويد المخازن على مستوى محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بهدف توحيد قواعد حصر وتصنيف وتعريف الأصناف بكافة المخازن التابعة للشركة.

رئيس مياه القناة يؤكد علي تكويد المخازن بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وقال المهندس أحمد التراس، ان تلك اللجان المشكلة سوف تقوم بمراجعة وحصر الأصناف الموجودة بالمخازن، وتصنيفها وفقًا لطبيعتها واستخداماتها، وإعداد الأكواد التعريفية الخاصة بكل صنف، إلى جانب مراجعة منظومة التكويد الحالية والعمل على توحيد أكواد الأصناف ومسمياتها وتصنيفاتها الفنية على مستوى المحافظات الثلاثة، مع مراجعة بيانات الأصناف وأرصدتها ومطابقتها بالسجلات المخزنية والدفترية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للمخزون، ويسهم في تحسين متابعة حركة الإضافة والصرف والتحويل بين المخازن، وتعزيز التكامل بين منظومتي العمل المخزني والمالي.


واضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان أعمال التكويد تستهدف إحكام الرقابة على المخزون، وتحقيق الدقة في تسجيل البيانات والأرصدة، والحد من ازدواجية تسجيل الأصناف، فضلًا عن توفير معلومات واضحة تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية لمواقع العمل، ودعم كفاءة التخطيط لعمليات الشراء والتوريد.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن تطوير منظومة المخازن وتطبيق نظام موحد للتكويد يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط الإداري والمالي، وتحسين أساليب إدارة الموارد المتاحة، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة في تنفيذ أعمال الحصر والتصنيف والتكويد، وسرعة إنجاز مهام اللجان وفقًا للآليات المنظمة، بما يضمن تطبيق المنظومة بصورة متكاملة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

القناة بورسعيد الإسماعيلية السويس مياه الشرب والصرف الصحي

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