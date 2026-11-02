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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم مايفين عماد الحاصلة على المركز الثاني في تحدى القراءة العربي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرّم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الطالبة مايفين عماد وجيه بالصف الثاني الثانوي بمدارس الجيل الجديد الدولية بمدينة شبين الكوم، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة " تحدي القراءة العربي" للعام الدراسي 2025/2026، وذلك تقديرًا لتفوقها وتميزها العلمي والثقافي، وما حققته من إنجاز مشرف يعكس نموذجًا مضيئًا لشباب وفتيات محافظة المنوفية، حيث أهدى المحافظ الطالبة درع المحافظة تقديرًا لإنجازها وتحفيزًا لها على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

وأعرب محافظ المنوفية عن بالغ سعادته وفخره بما حققته الطالبة من إنجاز متميز في واحدة من أكبر المبادرات الثقافية والمعرفية على مستوى الوطن العربي، والتي تستهدف ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية الوعي والمعرفة لدى النشء والشباب، مشيدًا بما أظهرته من إصرار وعزيمة وقدرة على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء المحافظة، ومتمنيًا للطالبة دوام التفوق ومواصلة تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

هذا وأجرى المحافظ مع الطالبة حوارًا أبويا حول رحلتها مع القراءة، وتجربتها في تحدي القراءة العربي، والمراحل التي اجتازتها ، بالإضافة إلى رحلتها القرائية التى مكنتها من قراءة وتلخيص نحو 900 كتاب ورواية، وهو ما ساهم في تنمية معارفها وتوسيع مداركها وتحقيق هذا الإنجاز المتميز في تحدي القراءة العربي، الذي يشارك فيه نحو 20 مليون طالب.

هذا وقد أعربت الطالبة وأسرتها عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية ، مقدمين له كل الشكر والتقدير ومؤكدة حرصها على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية تكريم تحدي القراءة العربية

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