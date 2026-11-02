أهالي الحبيلات الشرقية بقنا يستغيثون بالمسئولين لإنقاذ أبنائهم من حفرة صرف صحي

اشتكى عدد من أهالي قرية الحبيلات الشرقية التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، من استمرار وجود حفرة خاصة بغرفة صرف صحي بالمدخل الرئيسي للقرية، وبالشارع المؤدي إلى المدرسة، منذ أكثر من شهرين، دون الانتهاء من الأعمال أو تأمين الموقع، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور، وأثار مخاوف الأهالي على حياة التلاميذ والمارة خشية سقوط أحدهم داخل الحفرة.

وقال أحمد القواسمي، مفتش آثار ومن أهالي القرية، إن أعمال إنشاء غرفة الصرف الصحي بدأت منذ أكثر من شهرين، حيث جرى حفر الموقع وصب الغرفة بالمدخل الرئيسي للقرية، إلا أن الأعمال توقفت عند هذا الحد، وتُركت الحفرة دون استكمال، ما أدى إلى استمرار إغلاق جزء من الطريق وعرقلة حركة المواطنين.

وأوضح عبدالرازق حسين، مهندس ومن أهالي القرية، بأن خطورة المشكلة لا تقتصر على إعاقة حركة المرور، وإنما تمتد إلى وجود مياه داخل موقع الحفر، تسببت في انهيار جوانب الحفرة، التي يتجاوز عمقها مترين، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال وتلاميذ المدرسة الذين يضطرون إلى المرور من هذا الطريق بشكل يومي.

احتمالات وقوع حوادث

وأشار حسين، إلى أن استمرار الوضع دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحفرة أو استكمال الأعمال يزيد من احتمالات وقوع حوادث، لا سيما في ظل صعوبة المرور بالمنطقة، ووجود خطر سقوط التلاميذ داخل الحفرة، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التعامل مع المشكلة وعدم تركها دون حلول.

وناشد ثاقب وزيري، أحد أهالي القرية، المسؤولين بالوحدة المحلية والجهات المختصة سرعة التدخل، واستكمال أعمال الصرف الصحي وردم الحفر وتأمين الموقع، مع إعادة فتح الطريق أمام المواطنين والتلاميذ بصورة آمنة، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامة الأهالي، ومنعًا لوقوع أي حوادث قد تكون عواقبها مأساوية.





