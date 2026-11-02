بيان توضيحي من إدارة مهرجان VSFILM بشأن حفل ختام الدورة الثالثة

أصدرت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، بيانا توضيحيا بشأن نقل حفل ختام الدورة الثالثة، التي أقيمت مؤخرا في السويس.

وجاء نص البيان، كما يلي: «حرصًا من إدارة مهرجان VS-FILM على توضيح بعض الأمور التي صاحبت حفل ختام الدورة الثالثة، ووضع الحقائق أمام الجميع بكل شفافية، نود توضيح ملابسات نقل حفل الختام من مسرح جامعة السويس إلى إحدى دور العرض السينمائي».

«في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقبل موعد حفل الختام بست ساعات فقط، تلقت إدارة المهرجان إخطارًا من جامعة السويس باعتذار الجامعة عن استضافة حفل الختام على مسرحها، وهو ما وضعنا أمام ظرف طارئ لم يكن في الحسبان، وكان يتطلب تدخلاً سريعًا لإيجاد مكان بديل، حتى لا يتعرض حفل الختام للإلغاء أو تتأثر فعاليات اليوم الأخير من المهرجان».

«وأمام ضيق الوقت، تواصلنا مباشرة مع مدير قاعة السينما، لطلب استضافة حفل الختام، وقد رحب مشكورًا على الفور، وأبدى تعاونًا كبيرًا لتجاوز هذا الظرف».

«كما تواصلنا مع المهندس رامي المكاوي، المشرف على برنامج سينما كافيه، لطلب نقل المعدات الخاصة بالبرنامج إلى السينما، وتجهيز متطلبات الصوت والإضاءة اللازمة لإقامة الحفل، وقد استجاب مشكورًا وقام ببذل جهدا كبيرا لإتمام عملية النقل والتجهيز في وقت قياسي، وهو ما نثمنه ونقدره كثيرًا».

«وخلال أعمال التجهيز والإعداد لحفل الختام، فوجئنا بأحد الشباب يخبرنا بأن موعد عرض فيلمه قد حان، وأنه يرغب في عرض الفيلم في موعده المحدد. وقد أوضحنا له أن هناك ظرفًا طارئًا خارجًا عن إرادة إدارة المهرجان قد حدث، وأننا اضطررنا إلى نقل حفل الختام إلى السينما في اللحظات الأخيرة».

«ورد الشاب أنه لا علاقة له بهذه الظروف، وأنه يريد عرض فيلمه في موعده. ومن جانبنا، وحرصًا على حقوق جميع المشاركين وعدم الإخلال ببرنامج العروض، عرضنا عليه إمكانية توفير قاعة أخرى لعرض الفيلم، إلا أنه اصر على عرض فيلمة فى ذات القاعة باصرار غريب، وهو الأمر الذى كان خارجاً عن استطاعتنا وبرغم من شرحنا له لأبعاد الموقف بكل دقه الا انه لم يبد اى تفهم وظل عل عناده غير المبرر».

«وأمام هذه الظروف، أوضحنا أن عرض الأفلام سيتم عقب انتهاء حفل الختام، وبالفعل التزمت إدارة المهرجان بذلك، وتم عرض الأفلام بعد انتهاء الحفل، حرصًا منا على احترام جميع المشاركين وصناع الأفلام وعدم إهدار جهودهم أو حرمان أي منهم من عرض عمله».

ونود التأكيد على عدد من الأمور المهمة:

إن نقل حفل الختام جاء نتيجة ظرف طارئ أُبلغنا به قبل الحفل بست ساعات فقط، ولم يكن قرارًا مسبقًا أو تغييرًا اختياريًا.

إن إدارة المهرجان بذلت أقصى ما لديها لتوفير مكان بديل وتجهيزاته في وقت قياسي، حتى لا يتأثر ختام المهرجان.

إننا نكن كل التقدير لصناع الأفلام والمشاركين، ونؤمن بأن احترام أعمالهم وحقوقهم يمثل جزءًا أساسيًا من رسالة المهرجان.

إن ما حدث لم يمنعنا من الوفاء بالتزامنا بعرض الأفلام، حيث تم استكمال العروض عقب انتهاء حفل الختام بالفعل كما تعرض هذه الافلام فى السينما والجامعة والسينما خلال فاعليات المهرجان.

إن إدارة مهرجان VSFILM تؤمن بأن تنظيم المهرجانات عمل جماعي تحكمه ظروف وتحديات قد تطرأ في أي لحظة، وأن النجاح الحقيقي لا يكمن في غياب الأزمات، وإنما في القدرة على التعامل معها وتحمل المسؤولية وتجاوزها بأقل قدر من التأثير على المشاركين والجمهور.

ونحن لا ندّعي الكمال، ولكننا نؤكد أننا بذلنا كل ما في وسعنا للحفاظ على المهرجان وضمان استمراره حتى اللحظة الأخيرة، انطلاقًا من احترامنا لكل فنان وصانع فيلم وضيف شاركنا هذه الدورة.

نرحب دائمًا بالنقد الموضوعي والملاحظات البناءة، فهدفنا هو التطوير والارتقاء بالمهرجان، مع الاحتفاظ بحقنا في توضيح الحقائق كاملة حتى لا تُفهم الأمور على غير حقيقتها.

نعلم جيدا أن حماس الشباب قد يغلبهم ومررنا جميعا بمثل هذه المواقف ولكن فى النهاية تكون دائما هناك امور لا نستطيع بسببها تحقيق جميع احلام الشباب.. نحن فى هذا المهرجان نتعامل بروح الاباء ونفتح الابواب لجميع الشباب ولا يعنى الصبر على الابناء والتفهم لحماسهم ان نقبل التجاوزات.