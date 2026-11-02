الحوثيون: استهدفنا رادار الإنذار المبكر في جازان بطائرة مسيرة ومطار الدمام بطائرات مسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، استهداف رادار الإنذار المبكر في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، بطائرة مسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة، وفقًا لما جاء في بيان الجماعة.

ويأتي الإعلان ضمن سلسلة عمليات عسكرية قالت الجماعة إنها نفذتها خلال الـ48 ساعة الماضية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، واستهدفت مواقع داخل المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الحوثيين، شملت الهجمات استهداف طائرة نقل عسكرية داخل مطار جازان، إلى جانب رادار الإنذار المبكر بالمنطقة، كما أعلنت الجماعة استهداف مطار الدمام على مرحلتين بطائرتين مسيرتين، مدعية أن الهجوم أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية.