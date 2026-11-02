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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خدعة التحويل البنكي| حيلة جديدة للنصب على محال الذهب.. سيدة تستولي على سوار بصورة تحويل مزيفة

تعرض صاحبة محل مجوهرات «ياسين» لواقعة نصب
تعرض صاحبة محل مجوهرات «ياسين» لواقعة نصب
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تعرضت صاحبة محل مجوهرات «ياسين» لواقعة نصب، بعدما استولى أحد الأشخاص على سوار ذهبي باستخدام صورة تحويل بنكي مزيفة، في واقعة أعادت التحذير من أساليب الاحتيال التي تستهدف محال الذهب والمجوهرات، خاصة من خلال إرسال صور مفبركة لإيصالات التحويل الإلكتروني.

وكشفت أميرة رجب، صاحبة محل «مجوهرات ياسين»، تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة أصحاب محال الذهب بضرورة التأكد من وصول الأموال إلى الحسابات البنكية قبل تسليم أي مشغولات ذهبية، وعدم الاكتفاء بصور التحويل التي يرسلها العملاء.

تفاصيل تعرض صاحبة محل مجوهرات للنصب بسكرين تحويل مزيفة

وقالت أميرة رجب إنها فوجئت بتعرض المحل للنصب في سوار ذهبي، بعدما أرسلت إحدى السيدات طلبًا عبر الصفحة لشراء سوار، وأبلغتهم بأنها سترسل سائقًا لاستلامه، مؤكدة أنها حولت قيمة القطعة بالكامل.

وأضافت أن العامل الموجود بالمحل شاهد صورة التحويل البنكي التي أرسلتها السيدة، واعتقد أن المبلغ وصل بالفعل، دون التأكد من إيداعه في الحساب أو الرجوع إليها، خاصة أنها كانت في إجازة برفقة أيمن، ليقوم بتسليم السوار إلى السائق.

وأوضحت صاحبة المحل أن صورة التحويل كانت تبدو مزيفة بشكل واضح، إلا أن العامل لم ينتبه إلى ذلك، ولم يتأكد من وصول المبلغ قبل إتمام عملية التسليم، وهو ما تسبب في وقوع المحل ضحية لعملية الاحتيال.

صاحبة محل مجوهرات تكشف الإجراءات القانونية بعد الواقعة

وأشارت أميرة رجب إلى أن المحل يتبع إجراءات احترازية عند تسليم الطلبات إلى أشخاص غير المشترين، من بينها الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المكلف بالاستلام، وهو ما حدث بالفعل في هذه الواقعة، حيث حصلوا على صورة بطاقة السائق.

وأكدت أنها تمتلك صورة بطاقة الشخص الذي تسلم السوار، بالإضافة إلى تسجيل فيديو بالصوت والصورة يوثق الواقعة، موضحة أن المحل بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، في محاولة للوصول إلى المتورطين واسترداد المشغولات الذهبية.

واختتمت صاحبة المحل حديثها بالتأكيد على أن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها لموقف من هذا النوع، رغم حرصهم الدائم على اكتشاف صور التحويلات المفبركة، معربة عن حزنها بسبب ما حدث، ومطالبة المتابعين بمشاركة المنشور وصورة السوار والفاتورة، حتى يتمكنوا من التعرف عليه حال محاولة بيعه في أي محل ذهب آخر.

محل مجوهرات الاحتيال الإجراءات القانونية

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