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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأردني
فرناس حفظي


جرى اتصال هاتفي يوم الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الحالية المبذولة لخفض التصعيد، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب العودة إلى العمليات العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن خلال المرحلة الراهنة، وتكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوترات الإقليمية، لما لها من تداعيات وخيمة على أمن واستقرار دول المنطقة بأسرها.

وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي المملكة الأردنية التطورات الإقليمية الأردن

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