تقرير الحكم ومراقب مباراة المقاولون العرب سبب عدم معاقبة شيكو بانزا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن تواصلنا مع مسؤول داخل رابطة الأندية، للاستفسار عن عدم معاقبة شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، بعد قيامه بخلع "الشورت" وإهدائه لأحد المشجعين، في مباراة المقاولون العرب بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مسؤولو رابطة الأندية، أكدوا إن إدارة المسابقات برئاسة طه عزت، اطلعت على تقرير الحكم ومراقب المباراة والواقعة لم يتم ذكرها في التقريرين.

واختتم، رابطة الأندية شددت على أنه لا يوجد ما يثبت تورط شيكو بانزا في هذه المخالفة حتى يتم توقيع العقوبة عليه.