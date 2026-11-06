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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| المتحدث العسكري: استمرار الحملة المكبرة للقضاء نهائيا على التنقيب غير المشروع عن الذهب.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي يفي بوعده ويحضر عقد قران ابنة الشهيد محمد عياد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تقديرا لشهداء الوطن.. الرئيس السيسي يحضر عقد قران كريمة الشهيد محمد سعد مصطفى
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قران كريمة شهيد مصر والقوات المسلحة العميد/ محمد سعد مصطفى عياد الذي استشهد أثناء تأدية مهام خدمته الوطنية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2014، وذلك عرفاناً بالجميل ... وتقديراً لشهداء الوطن.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يفي بوعده ويحضر عقد قران ابنة الشهيد محمد عياد
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده بحضور عقد قران ابنة الشهيد محمد عياد، الذي استشهد عام 2014 أثناء أداء مهامه الوطنية، في مشهد إنساني يعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وحرصها على رعاية أسرهم.

المتحدث العسكري: استمرار الحملة المكبرة للقضاء نهائيا على التنقيب غير المشروع عن الذهب
أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري، استمرار القوات المسلحة في تنفيذ الحملة المكبرة للقضاء بصورة نهائية على أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، مشددًا على أن القوات المسلحة تمثل جزءًا أصيلًا من هذه الحملة، في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وحماية الثروات المعدنية.

20 % للكهرباء و30% للوقود.. تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

أين ذهبت أموال التأمينات؟.. يوسف بطرس غالي يكشف مصير استثمارات المعاشات في البورصة والعوائد المحققة
عاد ملف أموال التأمينات والمعاشات إلى واجهة النقاش من جديد، وسط تساؤلات متجددة حول مصير أموال أصحاب المعاشات، وحقيقة استثمار جزء منها في البورصة، وما إذا كانت هذه الاستثمارات قد حققت أرباحًا أم تعرضت لخسائر على مدار السنوات الماضية.

الإنفلونزا مش مجرد برد.. «الصحة» تحذر من مضاعفات خطيرة تهدد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
لم تعد الإنفلونزا الموسمية مجرد وعكة صحية عابرة يمكن التعامل معها باعتبارها نزلة برد تقليدية، إذ قد تحمل الإصابة بها مخاطر أكبر، خاصة لدى كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين ترتفع بينهم احتمالات التعرض لمضاعفات صحية خطيرة. 

«بلاش ترموا القمامة في الشوارع».. تحذير من الخدمات البيطرية بشأن كلاب الشوارع
أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التعامل مع الكلاب الضالة أو التي تمثل خطرًا على المواطنين يتم وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023، موضحًا أن التشريع يستهدف الحفاظ على الصحة العامة ووضع ضوابط لحيازة الحيوانات والتعامل معها.

أسعار الطماطم ترتفع.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة ويوضح موعد انتهاء الأزمة
طمأن حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين بشأن توافر الخضروات والفاكهة في الأسواق، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات تتعلق بحجم المعروض خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

ملك الأردن: لن نسمح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه لن يتم السماح لأي أحد بتهديد أمن البلاد أو إيذاء مواطنيها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

أونروا: 94% من سكان غزة بحاجة إلى إيواء ومواد غير غذائية
أكدت وكالة أونروا، أن 94% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

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