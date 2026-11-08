حملات لغلق المحال والورش غير المرخصة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لغلق المحال والورش غير المرخصة بشبرا الخيمة وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشان تفعيل الاجراءات القانونيه للأنشطه غير المرخصة وفقا لقانون المحال العامة.

وقال ياسر ابراهيم رئيس حى شرق شبرا الخيمة قيام الأجهزه التنفيذية بتنفيذ قرارات غلق للمحلات والورش التى تدار بدون ترخيص وذلك لعدم السير باجراءات التراخيص لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال العامه رقم 154 لسنة 2019 مع التنبية على المواطنين الذين قاموا بتغيير إستخدام العقارات بسرعه التوجة للمركز التكنولوجى للتصالح علي مخالفة تغيير الاستخدام ولتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 .



وأشار الى انه تم التأكيد بأنه تم شن حملات توعية عديدة والتأكيد بأن الهدف الأساسى منها حث أصحاب المحلات بضرورة توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد سواء اصدار الترخيص لأول مره أو الصادر لهم تراخيص وفقاَ للقانون السابق وذلك في ظل المزايا والتيسيرات الذى شملت القانون الجديد ولعدم تعرضهم لاتخاذ الاجراءات القانونيه بعد انتهاء المهله المحدده.