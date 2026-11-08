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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د يوميا؟

فيتامين د
فيتامين د
نهى هجرس

لا يحصل العديد من البالغين على ما يكفي من فيتامين د من النظام الغذائي وحده، ويلجأ البعض إلى مكملات فيتامين د لسد هذا النقص. 

بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، يُعتبر تناول مكملات فيتامين د يوميًا ضمن النطاق الموصى به آمنًا على المدى الطويل، وقد يُقدم فوائد صحية .

فوائد فيتامين د 

1. قد تتمتع بعظام أقوى

يُعدّ فيتامين د ضروريًا لامتصاص الكالسيوم والحفاظ على عظام قوية ، ويساعد تناول مكملات فيتامين د على المدى الطويل، وخاصةً مع تناول كميات كافية من الكالسيوم، على تقليل فقدان العظام وقد يُساهم في خفض خطر الإصابة بالكسور .

قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للنساء في سن اليأس، وكبار السن، والأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود .

2. قد يعمل جهازك المناعي بشكل أفضل

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين د يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف المناعة ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي . 

قد يساعد تناول المكملات الغذائية على المدى الطويل في الحفاظ على مستويات ثابتة تدعم استجابة مناعية صحية، على الرغم من أنها ليست علاجًا أو أداة وقائية مضمونة.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

3. قد تتحسن وظائف العضلات والتوازن لديك

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين د بضعف العضلات وزيادة خطر السقوط لدى كبار السن، وقد يُحسّن تصحيح هذه المستويات المنخفضة من خلال تناول المكملات الغذائية وظائف العضلات بمرور الوقت، مما يساعد على الوقاية من السقوط لدى كبار السن. 

4. قد تتحسن حالتك المزاجية وصحة دماغك

يتزايد الاهتمام بدور فيتامين د في الصحة النفسية ، وقد ارتبط انخفاض مستوياته بالاكتئاب، على الرغم من أن الأبحاث متباينة بشأن ما إذا كانت المكملات الغذائية تُحسّن الأعراض بشكل مباشر. 

ومع ذلك، يُعتبر الحفاظ على مستويات كافية من هذه المواد مفيداً لصحة الدماغ بشكل عام .

5. قد تقلل من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة طويلة الأمد

تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك هشاشة العظام، وداء السكري من النوع الثاني ، وأمراض القلب .

 على الرغم من عدم ثبوت قدرة المكملات الغذائية على منع هذه الأمراض بشكل مباشر، إلا أن تصحيح النقص يدعم الصحة الأيضية والقلبية الوعائية بشكل عام.

المصدر verywellhealth 

فيتامين د فوائد فيتامين د أهمية فيتامين د للصحة جرعة فيتامين د

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