مدرب القناة: تفاجأت بعدم انضمام شلاطة للمنتخب

أكد عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، أنه فوجئ بعدم انضمام مودي شلاطة إلى منتخب مصر ضمن اختيارات المدير الفني الجديد علي ماهر، مشيرًا إلى احتمالية عدم اقتناع الأخير بإمكانات اللاعب، كما أوضح عدم تلقي النادي أي عروض لضم شلاطة في الوقت الحالي.



وقال عبد الناصر محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «أشكر اللاعبين على الفوز اليوم، وكذلك مجلس الإدارة. أتحدث مع اللاعبين باستمرار بشأن ضرورة الحفاظ على الأداء الذي قدموه أمام الأهلي وسيراميكا وطلائع الجيش، ولا بد أن نلعب وفقًا لإمكاناتنا».



وأضاف: «كنت أتمنى انضمام مودي شلاطة للمنتخب، فاللاعب يقدم مستويات مميزة خلال هذه الفترة، وكان من المفترض أن ينضم ويخوض أجواء المنتخب، لكنها وجهة نظر علي ماهر، خاصة أن شلاطة سبق له العمل معه في مودرن سبورت، وربما لا يكون مقتنعًا بإمكاناته».

وأشار إلى أنه يهنئ علي ماهر بتوليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر، مثمنًا ما قدمه الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.



واختتم تصريحاته قائلًا: «لن أفرط في مودي شلاطة، ولن أهدم الفريق، فهمه في الأول والأخير هو بقاء القناة في الدوري الممتاز. إذا بعت شلاطة سأحصل على أموال وأنفقها في شراء لاعبين آخرين، فما الاستفادة التي سأحققها؟ لكن لا توجد عروض لمودي شلاطة في الوقت الحالي».