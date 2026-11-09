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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 11 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية ومنافع الري بمركز أوسيم

ازالة مخالفات بناء
ازالة مخالفات بناء
أحمد زهران

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، جهودها المكثفة لمواجهة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ضمن أعمال المرحلة الثالثة من موجة الإزالات الـ 30، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

وأعلن المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، عن شن حملة مكبرة اليوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، بتأمين شرطي مكثف من شرطة المرافق، استهدفت إزالة عدد من المخالفات والتعديات الصارخة على الأراضي الخاضعة لولاية الزراعة وطرد النيل.

وأشار رئيس مدينة أوسيم، إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 إزالة مكبرة، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
-إزالة منزل عشوائي مكون من دور أرضي على مساحة 60 مترا مربعا (ولاية الزراعة).

-إزالة سور من البلوك الأبيض وغرفتين على مساحة إجمالية بلغت 250 مترا مربعا (ولاية الزراعة).

-إزالة حجرتين وسور استراحة على مساحة تصل إلى 250 مترا مربعا.

-إزالة سور ممتد داخل غرفتين على مساحة 350 مترا مربعا تقريبا.

-إزالة 4 غرف بالبلوك الأبيض تدار داخل مصنع طوب مخالف.

-إزالة غرفة مخالفة تقع على طرد النيل (ولاية الزراعة).

-إزالة سور مخالف على مساحة 300 متر مربع (ولاية الزراعة).

-إزالة سور آخر على مساحة 300 متر مربع واقع على طرد النيل (ولاية الزراعة).

-إزالة سور مخالف على مساحة 350 مترًا مربعًا (ولاية الزراعة).

-إزالة سور على مساحة تصل إلى 400 متر مربع.

-إزالة 4 عشش مخالفة مقامة على ضفاف نهر النيل.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، مشددة على مواصلة الحملات اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتصدي لها في المهد دون تهاون، حفاظا على الرقعة الزراعية وحق الشعب.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة بناء مخالف

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