مستشفى القناطر الخيرية ينجح في إنقاذ رضيع عمره 7 أيام وإعادته إلى أسرته بصحة جيدة

نجح الفريق الطبي بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في إنقاذ حياة رضيع لم يتجاوز عمره 7 أيام، بعد استقباله في حالة صحية حرجة إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد وصعوبة شديدة في التنفس، وارتفاع نسبة الميكروب في الدم، إلى جانب اكتشاف عيب خلقي بالقلب استلزم تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

واستقبل المستشفى الرضيع في حالة حرجة، حيث جرى حجزه بالحضانة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مع إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للتعامل مع الالتهاب الرئوي والميكروب، ومتابعة كفاءة عضلة القلب.



وفي إطار التنسيق الطبي، جرى التواصل مع الدكتورة داليا محمد زكي، مسؤولة الحضانات ورعايات الأطفال بمديرية الصحة، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير إدارة الطوارئ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطفل إلى أحد المراكز المتخصصة التابعة للتأمين الصحي لإجراء جراحة القلب.

وجرى نقل الرضيع بسيارة إسعاف مجهزة وتحت إشراف طبي إلى مركز جراحات القلب، حيث خضع للتدخل الجراحي الذي تكلل بالنجاح، ثم عاد إلى حضانة مستشفى القناطر الخيرية لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وعلى مدار 45 يومًا، واصل الفريق الطبي متابعة حالة الطفل وتقديم الرعاية الدقيقة له، مع الحرص على الحفاظ على إدرار لبن الأم وتدريبها على طرق شفطه وتخزينه، حتى تمكن الرضيع بعد تحسن حالته الصحية من العودة إلى الرضاعة الطبيعية المباشرة.

وانتهت رحلة العلاج بخروج الطفل من المستشفى بحالة صحية جيدة، وعودته إلى أحضان أسرته، بعد نجاح التدخل الجراحي واستكمال مراحل العلاج والتعافي.