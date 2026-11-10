وزير الزراعة: استنبطنا 77 صنفًا وزيادة المساحة المحصولية لـ17.5 مليون فدان

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، بما يعكس الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وتحسين التركيب المحصولي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

وأوضح وزير الزراعة أن استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهما في زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الخضر والفاكهة.

ولفت فاروق إلى نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، إلى جانب 51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويواكب التحديات المناخية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في زيادة إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، ومن بينها القمح، الذي ارتفعت إنتاجية الفدان منه إلى 20 أردبًا.



وأشار وزير الزراعة إلى أنه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جرى التوسع في إنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي من تقاوي البطاطس بنسبة تصل إلى 70%.

وأوضح أن الشركة أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانًا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي، فضلًا عن فتح آفاق تصديرية جديدة.

وأضاف أنه تم إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، كشركة مساهمة تضم عددًا من الجهات الوطنية، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الغذائي.