وزير الزراعة: زيادة إنتاج القمح إلى 11 مليون طن وتوسع كبير في المحاصيل الاستراتيجية

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، كما توسعت زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، إلى جانب تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الأمن الغذائي المستدام.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.



وأكد فاروق أن الدولة المصرية حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد القمح للأردب إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر توريد بنجر السكر إلى 2000 جنيه للطن، وقصب السكر إلى 2500 جنيه للطن خلال الفترة نفسها، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي.



وأشار إلى ارتفاع المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، والتي تشمل الزراعة بنظام المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، لتصل إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدر بنحو 20%.

ولفت إلى أن البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زادت المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان عام 2026، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الري وترشيد استهلاك المياه.

وبيّن وزير الزراعة أنه تم تعزيز التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر للمزارعين في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، وذلك بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

وأوضح فاروق أن هذه الجهود ساعدت في زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، حيث حققت الدولة المصرية زيادة ملموسة في إنتاجها، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن عام 2026، كما زاد إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.