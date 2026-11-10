قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الزراعة: زيادة إنتاج القمح إلى 11 مليون طن وتوسع كبير في المحاصيل الاستراتيجية

وزير الزراعة أمام الشيوخ
وزير الزراعة أمام الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، كما توسعت زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، إلى جانب تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الأمن الغذائي المستدام.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.


وأكد فاروق أن الدولة المصرية حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد القمح  للأردب إلى 2500 جنيه عام 2026، وسعر توريد بنجر السكر إلى 2000 جنيه للطن، وقصب السكر إلى 2500 جنيه للطن خلال الفترة نفسها، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي.


وأشار إلى ارتفاع المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، والتي تشمل الزراعة بنظام المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، لتصل إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة في الإنتاجية تُقدر بنحو 20%.

ولفت إلى أن البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زادت المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان عام 2026، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الري وترشيد استهلاك المياه.

وبيّن وزير الزراعة أنه تم تعزيز التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، مع السعي إلى توفير التمويل الميسر للمزارعين في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%، وذلك بالتنسيق مع البنوك الوطنية.

وأوضح فاروق أن هذه الجهود ساعدت في زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية، حيث حققت الدولة المصرية زيادة ملموسة في إنتاجها، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن عام 2026، كما زاد إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.

علاء فاروق وزير الزراعة الشيوخ الجلسة العامة القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد