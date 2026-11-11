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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين.. الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواتنا البحرية بشكل كامل| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد 7 ساعات مناقشات.. النائب عمرو درويش: كامل الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية عن حادث العياط
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، مؤكدًا أن الاجتماع شهد جلسة مكاشفة ومواجهة بشأن المسؤولية عن الحادث، وأن الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية.


10 وصايا من أمجد الحداد للوقاية من أمراض الشتاء.. أبرزها لقاح الإنفلونزا والتغذية
كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد المواطنين على الاستعداد لفصل الشتاء، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالملابس والتغذية والنوم وممارسة الرياضة، إلى جانب الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.


أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين
تمنى الإعلامي أحمد موسى، إحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري، معلقا: لازم الناس تبقي شايفة خطورة هذه الحادثة، وما حدث من قبل سواء في طهطا وطوخ.


خالد أبو بكر: إعلان الرئيس السيسي عدم الترشح في 2030 حدث تاريخي لم يحدث منذ الملكية
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن يكون عام 2030 نهاية فترة حكمه، يمثل حدثًا تاريخيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإعلان لم يحدث في تاريخ مصر منذ فترة الملكية وحتى الآن.


القوات اليمنية: إحباط هجمات للحوثيين شمالي مأرب وجنوب شرقي الحزم بالجوف وتكبيدهم خسائر
أعلنت القوات اليمنية، إحباط هجمات لـ الحوثيين شمالي مأرب وجنوب شرقي الحزم بالجوف وتكبيدهم خسائر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


أسامة الدليل: عناصر الإخوان قد تهرب إلى ألبانيا وألمانيا بعد قرارات التصنيف
قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن عناصر جماعة الإخوان المسلمين قد تلجأ إلى الانتقال لدول أخرى أو الاختفاء في أماكن جديدة، عقب القرارات المتعلقة بإدراج كيانات وأشخاص على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن ألبانيا وألمانيا من بين الوجهات التي قد يتجه إليها بعض العناصر.


جهاز حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية في الجمعة البيضاء الوهمية
حذر إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، من بعض الممارسات التجارية غير المنضبطة التي تنتشر خلال موسم الجمعة البيضاء، مطالبا المواطنين بضرورة التأكد من حقيقة العروض والتخفيضات قبل إتمام عمليات الشراء، والاعتماد على المنصات التجارية المعتمدة والابتعاد عن الصفحات مجهولة المصدر.


القطار كان سليما وقت تحركه| أحمد موسى يتسائل عن سبب تجاوز السرعة المقررة
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جلسة الاستماع العاجلة التي عقدها مجلس النواب بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن حادث قطاري العياط، مؤكدا أن الجلسة استمرت نحو 6 ساعات وشهدت مناقشة ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل.


الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواتنا البحرية بشكل كامل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة قواته البحرية بشكل كامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


تسجيل صوتي يفضح عبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا ويعترف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية
عرضت قناة " إكسترا نيوز" تسريب صوتي لعبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا وهو يعترف فيه بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية .
 

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