حارس سمنود: اشتغلت «حدّاد» و«نجّار» لأن فلوس الكرة في الدرجة الثانية مش بتأكّل عيش

كشف أحمد خير، حارس مرمى نادي سمنود، عن المعاناة التي يواجهها من أجل التوفيق بين ممارسة كرة القدم وتوفير متطلبات الحياة، مؤكدًا أن المقابل المادي الذي يحصل عليه من كرة القدم لا يكفي لتلبية احتياجاته المعيشية.

وقال خير، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه عمل في العديد من المهن، من بينها الحدادة والنجارة، واضطر إلى خوض تجارب عمل مختلفة حتى يتمكن من توفير احتياجاته، مشيرًا إلى أنه يمتلك حاليًا أكاديمية لكرة القدم يعتمد عليها في تحسين ظروفه المادية وتدبير أمور حياته.