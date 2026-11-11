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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فايز: علي ماهر مهووس بالتفاصيل الفنية ويعمل بفكر أوروبي

علي ماهر
علي ماهر
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد محمود فايز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، بالأسلوب التدريبي الذي يعتمد عليه علي ماهر، المدير الفني، مؤكدًا اهتمامه الكبير بالتفاصيل الفنية وحرصه على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أداء اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

وقال محمود فايز، في تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر مهووس بالتفاصيل الفنية، ويهتم باستخدام الشاشات داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يعمل بفكر أوروبي يشبه أسلوب العمل داخل الأندية الكبرى.

وأضاف أن وجود الشاشات في الملعب يمثل أهمية كبيرة خلال التدريبات، لأنها تساعد الجهاز الفني على شرح مختلف المواقف الفنية للاعبين بصورة واضحة، بما يسهم في تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء.

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الوطني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة مشواره نحو التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المواجهتين المقبلتين لتعزيز صدارتهم للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر علي ماهر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا منتخب مالاوي منتخب مصر ومالاوي مباراة الإياب بين مصر ومالاوي بطولة كأس الأمم الأفريقية

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