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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين وأمريكا على طاولة التفاهم.. تحرك دبلوماسي جديد قبل قمة أبيك ولقاء مرتقب بين شي وترامب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تسعى الصين إلى تحقيق تقدم ملموس في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تسبق قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقرر عقدها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة العالم.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أكد خلاله استعداد بكين لتعزيز التواصل والتعاون مع واشنطن، والتعامل بصورة مناسبة مع الخلافات والقضايا الحساسة بين البلدين، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ.

وشدد وانغ يي على أهمية دعم البلدين لنجاح استضافة قمة أبيك وقمة قادة مجموعة العشرين، والعمل على تحقيق تقدم ملموس نحو بناء علاقة صينية أمريكية بناءة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدًا أن سياسة بكين تجاه واشنطن لا تزال مستقرة ومتسقة.

ووصف الجانب الصيني الاتصال بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه يمثل خيارًا عقلانيًا يستند إلى المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي هذه التحركات قبل استضافة الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قمة أبيك بالصين، التي تضم ممثلين عن 21 اقتصادًا، من بينهم ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تقارير عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم القادة الثلاثة في مدينة شنتشن.

وبحسب بكين، اتفق شي وترامب خلال قمتيهما هذا العام في بكين وواشنطن على العمل من أجل بناء علاقة مستقرة وبنّاءة تقوم على الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل، في ظل استمرار الملفات الخلافية بين البلدين.

وفي المقابل، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رسميًا بشأن الاتصال الهاتفي حتى الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت واشنطن، ما يجعل الموقف الأمريكي من نتائج المحادثات غير معلن حتى الآن، بينما تتجه الأنظار إلى قمة أبيك باعتبارها محطة دبلوماسية مهمة لاختبار فرص تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

الولايات المتحدة منتدى التعاون الاقتصادي دول آسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبيك قمة أبيك

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