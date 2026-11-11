أرباح النيل للأدوية تنخفض 32 مليون جنيه خلال 3 أشهر

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 30.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري2026-2027 على أساس سنوي.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية انخفاض صافي ربحها إلي 74.07 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 2026، مقابل أرباح بلغت 106.53 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بتراجع 32.5 مليون جنيه.

وهبطت مبيعات شركة النيل للأدوية (الإيرادات) خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 606.85 مليون جنيه، مقابل 681.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

مؤشرات سنوية

وارتفعت أرباح شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،بنسبة 109% خلال العام المالي الماضي2025-2026 على أساس سنوي.

وحققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 263.52 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 125.73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.14 مليار جنيه، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

خبرة تتجاوز 60 عاما

تعد شركة "النيل للأدوية" من الشركات الحكومية الرائدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية، ولديها خبرة تتجاوز 60 عاما وتقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها في السوق المصرية والتصدير.

أسهم شركة النيل للأدوية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 66.8% من أسهم شركة النيل، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 4%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

وشركة النيل للأدوية واحدة من 9شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.