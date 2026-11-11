مستشار الأكاديمية العسكرية: الاستعداد القتالي المفاجئ للقوات الجوية رسالة ردع

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ضرورة احتفاظ جميع عناصر القوات الجوية بالاستعداد القتالي المفاجئ، مشيرًا إلى أن الجاهزية المستمرة تمثل رسالة ردع مهمة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القوة الجوية تعد أحد أهم أسلحة الردع، نظرًا لقدرتها على العمل في مسافات بعيدة، وتنفيذ المهام باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأضاف أن طبيعة التهديدات الحالية تفرض الاهتمام بتطوير القدرات العسكرية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستعداد القتالي، خاصة أن الإقليم أصبح مستهدفًا، بحسب تعبيره.

وشدد على أن تحقيق الأمن القومي لا يمكن أن يتم بالاعتماد على أطراف أخرى أو من خلال شرائه، قائلًا: «الأمن القومي لا يمكن تحقيقه بالوكالة أو شراؤه».

وأشار إلى أن تطوير القوات الجوية لا يقتصر على امتلاك الطائرات الحديثة والتسليح المتطور، وإنما يشمل أيضًا تأهيل العنصر البشري وتوفير الكوادر القادرة على إدارة المنظومة والتعامل مع مختلف الظروف والمهام.