قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
أحمد موسى: ضرب الكيانات الإخوانية اقتصاديا يوجع التنظيم.. وإخضاع من يتعامل معهم لقانون مكافحة الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يهاجم كيانات مرتبطة بالإخوان: لا تمثل الإسلام وتسيء إلى صورته

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على عدد من الكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان، والتي أُدرجت ضمن قوائم الإرهاب، معتبرًا أنها لا تمثل الإسلام أو المسلمين، ولا تعبر عن تعاليم الدين، رغم محاولاتها الظهور باعتبارها جهات تدافع عن الإسلام وقضاياه.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تطرق موسى إلى قرار إدراج كيانات تابعة للتنظيم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن من بينها مجلس مسلمي أوروبا والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وأوضح أن هذه المؤسسات، بحسب تعبيره، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها كيانات دينية مستقلة أو ممثلة للمسلمين، مؤكدًا أنها ترتبط بتنظيم الإخوان، وأن نشاطها لا يعكس بالضرورة مواقف الجاليات أو المجتمعات الإسلامية التي تحمل أسماءها.

أحمد موسى: هذه الكيانات تشوه صورة الإسلام

وشدد موسى على أن هناك فارقًا بين الدفاع عن الدين الإسلامي والعمل لصالح تنظيم سياسي أو أيديولوجي، معتبرًا أن الخلط بين الأمرين يسيء إلى صورة الإسلام ويمنح هذه الكيانات غطاءً دينيًا لا تستحقه.

وأضاف أن هذه الجهات، وفق رؤيته، لا تعمل على الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عن مبادئه، وإنما توظف الخطاب الديني لخدمة التنظيم، وهو ما اعتبره سببًا إضافيًا لضرورة كشف حقيقة ارتباطاتها وأهدافها، وعدم الخلط بينها وبين المؤسسات الإسلامية أو عموم المسلمين.

احمد موسى الاخوان الجماعة الارهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

باكستان

باكستان: مقتل 10 من رجال الشرطة بينهم نائب مدير الشرطة ومصرع 18 مسلحا في هجوم غربي البلاد

قصف مدفعي وغارات إسرائيلي

قصف مدفعي وغارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان واستمرار تدمير المنازل في زوطر الشرقية

رئيس الوزراء الأسترالي

رئيس الوزراء الأسترالي: يجب أن يحقق مؤتمر COP31 نتائج عملية من خلال التعاون الدولي

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد