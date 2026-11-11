أحمد موسى يهاجم كيانات مرتبطة بالإخوان: لا تمثل الإسلام وتسيء إلى صورته

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا على عدد من الكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان، والتي أُدرجت ضمن قوائم الإرهاب، معتبرًا أنها لا تمثل الإسلام أو المسلمين، ولا تعبر عن تعاليم الدين، رغم محاولاتها الظهور باعتبارها جهات تدافع عن الإسلام وقضاياه.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، تطرق موسى إلى قرار إدراج كيانات تابعة للتنظيم على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن من بينها مجلس مسلمي أوروبا والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وأوضح أن هذه المؤسسات، بحسب تعبيره، لا ينبغي التعامل معها باعتبارها كيانات دينية مستقلة أو ممثلة للمسلمين، مؤكدًا أنها ترتبط بتنظيم الإخوان، وأن نشاطها لا يعكس بالضرورة مواقف الجاليات أو المجتمعات الإسلامية التي تحمل أسماءها.

أحمد موسى: هذه الكيانات تشوه صورة الإسلام

وشدد موسى على أن هناك فارقًا بين الدفاع عن الدين الإسلامي والعمل لصالح تنظيم سياسي أو أيديولوجي، معتبرًا أن الخلط بين الأمرين يسيء إلى صورة الإسلام ويمنح هذه الكيانات غطاءً دينيًا لا تستحقه.

وأضاف أن هذه الجهات، وفق رؤيته، لا تعمل على الدعوة إلى الإسلام أو الدفاع عن مبادئه، وإنما توظف الخطاب الديني لخدمة التنظيم، وهو ما اعتبره سببًا إضافيًا لضرورة كشف حقيقة ارتباطاتها وأهدافها، وعدم الخلط بينها وبين المؤسسات الإسلامية أو عموم المسلمين.