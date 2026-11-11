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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بتعيين خريجي المؤهلات العليا قائدي قطارات وفحصهم أمنيًا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

كشف الإعلامي أحمد موسى عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في المنطقة نفسها التي شهدت حادث قطاري العياط يوم 27 أكتوبر 2009، مشيرًا إلى وجود تشابه بين الحادث القديم والواقعة الأخيرة، ومثيرًا تساؤلات بشأن أسباب تكرار الحوادث في الموقع ذاته.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تصادمًا وقع بين قطارين في 27 أكتوبر 2009، في المنطقة نفسها التي شهدت حادث قطاري العياط مؤخرًا، متسائلًا: «ليه المنطقة دي بتحصل فيها كده؟، نفس الحادثة اللي حصلت، هي بتاعة 2009».

وأضاف أن النيابة العامة أصدرت بيانًا بشأن حادث قطاري العياط، وحددت 10 محاور لمأمورية اللجنة، لافتًا إلى تشكيل لجنة أيضًا عقب حادث عام 2009، وإعدادها تقريرًا بشأن الواقعة.

وتابع: «اتشكلت في 2009 لجنة أيضًا في مثل هذا الحادث، وكانت الحادثة كما حدثت، وأصدرت اللجنة تقريرًا، ومعرفش اتعمل بيه ولا لأ؟، الكلام المهم مين السبب وليه الحادث بيتكرر؟ كل دي أسئلة محتاجين نعرف إجابتها».

وأشار موسى إلى أن عدد المتهمين في الحادث الأخير لم يتحدد بعد، مؤكدًا ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات حتى لا يتعرض العاملون في القطاع للظلم.

وقال إن عدد العاملين في هيئة السكة الحديد كان يبلغ 50 ألف شخص عند تولي الفريق كامل الوزير المسؤولية، بينما انخفض حاليًا إلى 30 ألفًا، متسائلًا عما إذا كان من العدل تحميل جميع العاملين مسؤولية الحوادث، ومؤكدًا أن المقصرين سيحاسبون.

وشدد على ضرورة عدم التعميم في تقييم العاملين بالقطاع، قائلًا: «لا نظلم كل العاملين في السكة الحديد، فيه عنصر بشري فاسد هيتحاكم، وهل اللي هيتحاكم يسيء لكل القطاع؟ الإجابة لا».

وأضاف أن قطاع السكة الحديد يواصل العمل ويقدم خدمة مهمة للمواطنين، معتبرًا أن القطار وسيلة أكثر أمانًا وأوفر، وأن غياب القطارات عن مصر كان سيؤدي إلى كارثة.

وتابع: «والقطاع ده لازم أحافظ عليه، ولو عنصر فاسد نبتره، والأولوية إن المنظومة تكمل، وأي فساد موجود يُبتر، والفريق كامل الوزير مبيهزرش، والنيابة العامة هتاخد حق الناس كلها، حتى لا يتكرر ذلك مستقبلًا».

وفيما يتعلق بتطوير العنصر البشري، طالب موسى بأن يكون تعيين قائدي القطارات من خريجي المؤهلات العليا، وإخضاعهم لتدريب لمدة 6 أشهر في الكلية الحربية، إلى جانب إجراء فحوص أمنية ونفسية وطبية قبل توليهم العمل.

وقال: «لا حل إلا التطوير المتقدم للعنصر البشري، ويكون تعيينه من حملة الشهادات العليا، ووديه الكلية الحربية، يتدرب 6 شهور ويخضع لفحص أمني ونفسي وطبي، والأمن قبل الصحة عشان تطمن، ممكن يكون صحته زي الفل وعنده مشكلة أمنية، يا فرحتي».

حادث العياط قائدو القطارات السكة الحديد الفحص الأمني

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