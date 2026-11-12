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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يستطيع الإنسان أن يستغني بنفسه عن الناس؟ اعرف حقيقة يغفلها الكثير

المسلم أثناء العبادة
المسلم أثناء العبادة
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن الإنسان قد يمتلك من العلم والقوة والأسباب ما يجعله يظن أنه قادر على أن يستغني بنفسه، وأن يسيطر على كل شيء، وأن يصنع حياته بعيدًا عن أمر الله.

وتابع علي جمعة، في منشور على فيس بوك: لكن القرآن يذكِّره بحقيقة لا تتغير: الإنسان عبد، والله تعالى هو رب العالمين، قال سبحانه عن الجن حين أدركوا هذه الحقيقة: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا﴾.

لا أحد يستطيع أن يخرج عن سلطان الله

وأكد علي جمعة، أنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن سلطان الله، ولا أن يعجزه في أرضه، مهما بلغ من القوة والعلم والقدرة، والإنسان قد ينسى ذلك حين تكون الأمور على مراده، ولكنه إذا نزل به الضر ظهر له ضعفه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾.

واستكمل علي جمعة: وهنا يكتشف الإنسان أن كثيرًا مما كان يظنه قوة مستقلة إنما هو أسباب أذن الله لها أن تعمل، وأنه مهما تقدم في العلم، ومهما ملك من وسائل القوة، فإنه لا يخرج عن كونه مخلوقًا محدود القدرة، ولهذا قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

وقال علي جمعة، إن المشكلة ليست في العلم، ولا في القوة، ولا في السعي في الأرض؛ فهذه كلها مطلوبة إذا وُجهت إلى الخير. إنما المشكلة أن تتحول القوة إلى طغيان، والعلم إلى غرور، والقدرة إلى إفساد.

كما أن الله سبحانه لم ينه الإنسان عن الأخذ بالأسباب، بل أمره أن يعمل ويعمر ويبحث ويتعلم، لكنه نهاه أن يتوهم أن الأسباب جعلته مستقلًّا عن خالقه، فخذ بالأسباب كلها، ولكن لا تجعلها إلهًا في قلبك، واعمل، ولكن اعرف من الذي أقدرك على العمل، ووتعلم، ولكن لا تنس من الذي وهبك العقل والعلم.

وذكر علي جمعة، أن المؤمن قوي بربه، عامل في دنياه، لكنه لا يغتر بنفسه، ولا يتوهم أنه يستطيع أن يعجز الله في ملكه.
 

الاستغناء عن الناس العبادة ذكر الله الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر العلم

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