نجاح تدخل جراحي لاستئصال كيس حول جذور الأسنان بمستشفى القناطر الخيرية

نجح الفريق الطبي بقسم الأسنان بمستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في إجراء تدخل جراحي لاستئصال كيس تكون حول جذور الأسنان الأمامية للفك السفلي لأحد المرضى، إثر تعرضه لإصابة وارتطام بالأسنان منذ عامين، وعدم انتظامه في المتابعة الطبية عقب الإصابة.



وكان المريض قد تعرض لإصابة بالأسنان الأمامية للفك السفلي، ما أدى إلى تلف وموت عصب الأسنان المصابة، وتكوّن خراج تطور لاحقًا إلى كيس حول جذور الأسنان، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وتقييم الحالة، نجح الفريق الطبي في إجراء التدخل الجراحي اللازم واستئصال الكيس.



جاء ذلك بتوجيهات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد كساب، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور محمود حمدي، مدير مستشفى القناطر الخيرية في القليوبية.



وتوجه الدكتور محمود حمدي بالشكر والتقدير لفريق قسم الأسنان بقيادة الدكتور عمرو إسماعيل، رئيس القسم، والدكتور أحمد سمير، أخصائي الأسنان، تقديرًا لجهودهم في التعامل مع الحالة ونجاح التدخل الجراحي.



ويأتي ذلك في إطار جهود مستشفى القناطر الخيرية لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتميزة لأهالي المحافظة.



ملاحظة تحريرية: استخدمت تعبير «كيس حول جذور الأسنان» بدلًا من «كيس دهني»، لأن الوصف الطبي الوارد يشير إلى كيس مرتبط بجذور الأسنان، وليس بالضرورة كيسًا دهنيًا